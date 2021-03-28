Sivasspor pas çalıştı



- DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda yoğunluklu olarak pas çalışması gerçekleştirildi.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması üzerinde duran Yiğidolar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Ardından savunma ve hücum ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı. Antrenmanda ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan; Kerem Atakan Kesgin, Samba Camara, Max Gradel, Casimir Ninga ve hafif sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare yer almadı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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