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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sivasspor Kulübü’ne teşekkür belgesi

Sivasspor Kulübü’ne teşekkür belgesi

Teşekkür belgesi

Bild Gesi Ülser 

-SGK Sivas İl Müdürü Kadir Boztepe açıklama
-Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz açıklama
-ziyaretten genel detaylar

- SİVAS

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sivas İl Müdürlüğü (SGK) DG Sivasspor’a teşekkür belgesi takdim etti. Kırmızı-beyazlı kulübün bünyesinde hizmet veren tüm çalışanların hizmetlerini SGK'ya yasal süre içerisinde bildirdiği ve primleri düzenle ödediği için, Sosyal Güvenlik Kurumu Sivas İl Müdürlüğü tarafından takdim edildi. SGK Sivas İl Müdürü Kadir Boztepe bu kapsamda Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Boztepe, '2021 Yılı Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri' kapsamında eleme sistemi ile program yaptıklarını belirterek, "Sivasspor'umuz 2016-2020 yılları arasında kurumumuza vermesi gereken belgeleri tam zamanında vermesi ve ödemesi gereken primleri tam süresinde ödediğinden dolayı kurum adına imzalanan belgeyi Başkanımız Mecnun Otyakmaz'a takdim ettik. Şahsım ve kurumum adına kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, yıllardır kulübün bu anlayış ile idare etmeye çalıştıklarını belirterek, “Bugüne kadar da hiç mahcup olmadık çok şükür hem sizlere hem de diğer birimlere karşı. Bundan dolayı mutluyuz. Çok hassas bir değerlendirme yaptınız. 1 kuruş bile gecikme olsa sistem tarafından elenecektik. Tüm işlemleri geciktirmeden gerçekleştiren mali işler sorumlumuz değerli müdiremiz Gülseren Hanıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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