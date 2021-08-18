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Sivasspor, Kopenhag maçının son provasını yaptı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sivasspor, Kopenhag maçının son provasını yaptı

Sivasspor, Kopenhag maçının son provasını yaptı

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- SİVAS

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- UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Kopenhag ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan Yiğidolar, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Kopenhag maçının taktiğini çalıştı. Kırmızı-beyazlı takım idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.
Sivasspor ile Kopenhag UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın TSİ 21.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Ukraynalı hakem Mykola Balakin düdük çalacak.
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