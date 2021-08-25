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Sivasspor Kopenhag’da
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sivasspor Kopenhag’da

Sivasspor Kopenhag’da

Sivasspor futbolcu gidiş detayları

- SİVAS

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- UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşacak DG Sivasspor, Kopenhag'a geldi. Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçı için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan özel uçakla 3,5 saatlik uçuşun ardından Kopenhag Havalimanı'na iniş yaptı. Kopenhag'da kamp yapacağı otele yerleşen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile futbolcu Fayçal Fajr TSİ 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Yiğidolar daha sonra TSİ 19.00'da maçın oynanacağı Parken Stadyumu'nda hazırlıklarını tamamlayacak.
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