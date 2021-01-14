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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sivasspor kar altında çalıştı!

Sivasspor kar altında çalıştı!

Sivasspor idman detay

- SİVAS

Dolar Kar Yağışı Rektör 


- DG Sivasspor, kar yağışı altında bugün yaptığı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, kar yağışı altında mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Medipol Başakşehir ile Sivasspor 16 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Alper Ulusoy görev yapacak.
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