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Sivasspor kafilesi Trabzon’a ulaştı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sivasspor kafilesi Trabzon’a ulaştı

Sivasspor kafilesi Trabzon’a ulaştı

Sivasspor, futbolcu, havalimanı gidiş

- SİVAS

Futbol 


- Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Trabzon'a ulaştı. Süper Lig'in 2. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan özel uçakla 40 dakikalık uçuşun ardından Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.
Trabzonspor ile Sivasspor yarın saat 19.15'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Kafilede şu sporcular yer alıyor: "Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Azubuike Okechukwu, Caner Osmanpaşa, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke James, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."
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