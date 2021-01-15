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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sivasspor, İstanbul’a ulaştı

Sivasspor, İstanbul’a ulaştı

-Sivasspor İstanbul'a gidiş

Şili 

--Genel detaylar

- SİVAS

- Süper Lig’in 19. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak DG . Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün saat 16.00’da yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Sivasspor’un kafilesinde şu futbolcular yer aldı: "Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Yasin Öztekin ve Ziya Erdal"
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