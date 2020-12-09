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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sivasspor, İsrail’e uçtu

Sivasspor, İsrail’e uçtu

Havalimanından detaylar

- SİVAS

Akalan Basın Toplantısı Toplantı İsrail 


- DG Sivasspor, yarın deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçı için İsrail’e gitti. Kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan özel uçakla İsrail’e hareket etti. Sivasspor’da, sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Serhiy Rybalka ve korona virüse yakalanan 5 futbolcu dışında diğer oyuncular kafilede yer aldı. Öte yandan kafileye Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Kırmızı-beyazlı ekipte yardımcı antrenör Bülent Albayrak ve futbolcu Max Gradel, bugün TSİ 16.30’da karşılaşmanın oynanacağı Bloomfield Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivasspor, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 17.30’da bu statta gerçekleştirecek. Yarın oynanacak olan maç Sivasspor ve Türkiye için büyük önem arzu ediyor. Kırmızı-beyazlılar yarın rakibini yendiği durumda gruptan çıkacak ve ülke puanına da büyük katkı sağlayacak.
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