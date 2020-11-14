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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı

Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı

Antrenmandan detay

- SİVAS

Rektör 


- DG Sivasspor, bugün akşam yaptığı ikinci antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı tek antrenmanıyla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Fatih Karagümrük ile Sivasspor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.
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