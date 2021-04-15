Sivasspor, Gençlerbirliği maçına hazır



- Süper Lig'in 35. haftasında yarın Gençlerbirliği’ne konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun 35. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Yiğidolar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Gençlerbirliği ile DG Sivasspor yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.



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