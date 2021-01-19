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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Sivasspor eksi 8 derecede idman yaptı

Sivasspor eksi 8 derecede idman yaptı

-Sivasspor antrenman

Dolar Rektör 

--İdmandan genel detaylar

- - Yiğido, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor SİVAS

- Süper Lig’de Perşembe günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, antrenmanını sıfırın altında 8 derecede yaptı. Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Hava sıcaklığının eksi 8 derece olduğu bir ortamda Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı. Antrenmanda yeni transfer Alaaddin Okumuş da yer aldı. Sivasspor ile Fenerbahçe 21 Ocak 2021 Perşembe günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
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