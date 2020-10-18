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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Sivasspor’da Villarreal maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor’da Villarreal maçı hazırlıkları başladı

-Antrenmandan detay

- SİVAS

Rektör 


- UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında perşembe günü İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi. Diğer yandan Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ve As Başkan Faruk Taşseten, alt yapı tesislerinde incelemede bulundu ve ardından da kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını takip etti. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
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