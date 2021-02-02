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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Sivasspor’da Tyler Boyd ilk idmanına çıktı

Sivasspor’da Tyler Boyd ilk idmanına çıktı

Sivasspor antrenmanından genel ve detay görüntüler

- - Sivasspor, BB Erzurumspor maçına hazır SİVAS

Dolar Rektör 


- Süper Lig'in 23. haftasında yarın BB Erzurumspor’u konuk edecek olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Tyler Boyd, ilk kez takımla beraber çalıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.
Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenmanda yeni transfer Tyler Boyd da yer alırken, Claudemir ve Marcelo Goiano ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yiğidolar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Antrenmanın bir bölümünü Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile As Başkan Faruk Taşseten de takip etti. Sivasspor ile Erzurumspor, yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.
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