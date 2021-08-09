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Sivasspor’da neşeli antrenman
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sivasspor’da neşeli antrenman

Sivasspor’da neşeli antrenman

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- SİVAS

Dolar Sivasspor İspanya Rektör Futbol 


- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde ayrı çalıştı. Sakatlığı geçen Isaac Cofie takımla birlikte çalışmalara başlarken, Erdoğan Yeşilyurt ve Samba Camara ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Sivasspor ile Dinamo Batumi 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'nda Ricardo de Burgos düdük çalacak.
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