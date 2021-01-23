Sivasspor’da Kasımpaşa mesaisi



- DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig’de ilk yarının son hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar, taktik çalışmaların ardından son bölümde ise çift kale maç yaptı. Kasımpaşa ile Sivasspor 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak.



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