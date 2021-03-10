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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sivasspor’da Karagümrük mesaisi sürüyor

Sivasspor’da Karagümrük mesaisi sürüyor

Sivasspor antrenmanından görüntüler

- SİVAS

Dolar Rektör 


- DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Fatih Karagümrük 13 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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