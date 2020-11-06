Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Antrenmandan detay

- SİVAS

Dolar Forma Rektör Pazar Günü 


- DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında dün akşam sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Karabağ maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla idmana başladı.
Ardından 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 8. hafta maçında 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı