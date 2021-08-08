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Sivasspor’da Dinamo Batumi mesaisi sürüyor
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sivasspor’da Dinamo Batumi mesaisi sürüyor

Sivasspor’da Dinamo Batumi mesaisi sürüyor

-Şafak Sezer antrenman ziyaret detay

- SİVAS

Dolar Rektör 


- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise geniş alan çok pas çalışması ve yarım saha çift kale maç gerçeleştirdi.
Şafak Sezer'den Sivasspor'a ziyaret Türk sinemasının komedi filmlerinin oyuncusu Şafak Sezer, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ve Asbaşkan Mehmet Akif Bağce ile birlikte bugün gerçekleştirilen antrenmanı izledi. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor ile Dinamo Batumi 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.
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