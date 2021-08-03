Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Sivasspor’da Dinamo Batumi hazırlıkları sürdü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Sivasspor’da Dinamo Batumi hazırlıkları sürdü

Sivasspor’da Dinamo Batumi hazırlıkları sürdü

sivasspor, idman, futbolcu

- SİVAS

Sivas Dolar Sivasspor Rektör Futbol 


- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Dinamo Batumi ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman; 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Dinamo Batumi ile Sivasspor 5 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Batumi Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan hakem Irfan Peljto görev yapacak.
İlgili Foto Galeriler
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Medicana Sivasspor - Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarMedicana Sivasspor - Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Trabzonspor - Medicana Sivasspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Medicana Sivasspor Maçından Fotoğraflar
Beşiktaş - Medicana Sivasspor maçı fotoğraflarıBeşiktaş - Medicana Sivasspor maçı fotoğrafları
Sivasspor - Gaziantepspor Maçından En Güzel FotoğraflarSivasspor - Gaziantepspor Maçından En Güzel Fotoğraflar
Sivasspor - Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarSivasspor - Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı