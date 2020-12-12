Sivasspor'da 3 isim takıma döndü



- Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Süper Lig’in 12. haftanın kapanış maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise hücum ve savunma ağırlıklı taktik idman ve çift kale maç yaptı. 3 futbolcu takımla çalışmalara başladı Bir süredir antrenmanlara katılamayan Uğur Çiftçi ve Yardımcı Antrenör Ayhan Tenbeloğlu ile sakatlıkları geçen Jorge Felix ve Serhiy Rybalka takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kaleciler Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural ve Muammer Yıldırım ise kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde çalıştı. Sivasspor ile Antalyaspor, 14 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak. Sivas Valisi’den takıma moral ziyareti Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan da kulübü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile bir süre görüşen Vali Ayhan, antrenmanın da bir bölümünü takip etti. İsrail dönüşü kafilenin yaşadığı olayın çok üzücü olduğunu belirten Vali Ayhan, kırmızı-beyazlıların lige odaklanarak daha iyi yerlere geleceğine inancının tam olduğunu söyledi.







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