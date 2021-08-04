Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Sivasspor, Batum’a uçtu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sivasspor, Batum’a uçtu

Sivasspor, Batum’a uçtu

-sivasspor, futbolcu, gidiş, otobüs detay

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Sivasspor Rektör 

-
-Not: Görüntü tünele geçilecek

- SİVAS

- DG Sivasspor, yarın deplasmanda Dinamo Batumi ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı için Batum’a gitti. Kırmızı - beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla Batum’a hareket etti. Kafileye Sivasspor yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Kırmızı - beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Olarenwaju Kayode, bugün TSİ 17.30’da karşılaşmanın oynanacağı Batumi Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivasspor, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 18.00'da bu statta gerçekleştirecek. Yarın oynanacak olan maç Sivasspor ve Türkiye için büyük önem arz ediyor. Kırmızı - beyazlılar yarın rakibini yendiği durumda tur atlamak için avantajlı duruma geçecek ve ülke puanına da büyük katkı sağlayacak.
İlgili Foto Galeriler
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Medicana Sivasspor - Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarMedicana Sivasspor - Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Trabzonspor - Medicana Sivasspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Medicana Sivasspor Maçından Fotoğraflar
Beşiktaş - Medicana Sivasspor maçı fotoğraflarıBeşiktaş - Medicana Sivasspor maçı fotoğrafları
Sivasspor - Gaziantepspor Maçından En Güzel FotoğraflarSivasspor - Gaziantepspor Maçından En Güzel Fotoğraflar
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı