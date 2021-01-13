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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sivasspor ara vermedi!

Sivasspor ara vermedi!

Sivasspor antrenmandan detaylar

- - Yeni transfer Ahmet Oğuz, idmana çıktı SİVAS

Dolar Forma Rektör Yükselen Çeyrek Final 


- DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda dün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşan ve rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Sivasspor, ara vermeden cumartesi günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Adana Demirspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular yenilene çalışması yaparken, diğer sporcular ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı.
Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Yeni transfer ilk idmanına çıktı Yapılan antrenmanda kırmızı-beyazlıların yeni transferi Ahmet Oğuz da yer aldı. Oğuz’un Sivasspor’da 77 numaralı formayı giyeceği de öğrenildi.
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