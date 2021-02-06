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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır

Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır

-İdman detayları

- SİVAS

Rektör 


- Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında Ankara’da oynayacağı Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Ankaragücü maçı hazırlıklarını Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.
Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor, Ankaragücü ile yarın 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Şeker görev yapacak.
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