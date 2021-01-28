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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor idman, genel detaylar

- SİVAS

Dolar Kullar Rektör 


- DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alanda pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç gerçekleştirdi. Sivasspor yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla Alanya'ya gidecek ve kampa yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek. Alanyaspor ile Sivasspor 30 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.
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