Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Sivasspor’a kiralandı

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, Sivasspor’a kiralandı

Vali Salih Ayhan'ın konuşması

İmza Töreni Tarihi Bina Kira Sözleşmesi Milli Maç Kulüp Başkanı 

-Mecnun Otyakmaz'ın konuşması
-Detaylar

- SİVAS

- TOKİ tarafından inşa ettirilen ve Türkiye’deki ilk ekolojik stadyum olan 27 bin 532 kişilik Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, kentin Süper Lig ekibi DG Sivasspor’a kiralandı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivasspor Kulübü Derneği Başkanlığı arasında 27 bin 532 kişilik Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nun kira sözleşmesi imza töreni düzenlendi.
Sivas Valiliği tarihi bina Vali Ahmet Muammer Bey Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Kulübün 2. Başkanı Erdal Sarılar ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç katıldı.
Salih Ayhan: “Sivasspor büyük bir marka” Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tasarrufunda olan 27 bin 532 kişilik 4 Eylül Stadyumu'nun, sahip olduğu marka gücü ve kimliğiyle milyonlara hitap eden Sivasspor Kulübüne kiralanması için protokol imzalayacaklarını ifade etti.
Sivasspor’un, köklü tarihi ve örnek duruşu ile Türk sporuna yön verme gücüne sahip olan öncü bir kulüp ve büyük bir marka olduğunu söyleyen Vali Ayhan, şöyle devam etti: “Sivas'ta yaşayan veya Sivas'ta yaşamayan her Sivaslının gönlünde Sivasspor var. Bizler şehir olarak, kulübümüzün her zaman arkasındayız. 19 hafta mağlup olmadan 2020-2021 sezonunu tamamlamamız bu camiaya gönül veren herkesi çok mutlu etti. Aynı başarıyı önce Avrupa kupalarında sonra lig ’de takımımızdan bekliyoruz. İnşallah salgının sürecinin sona ermesiyle yeni sezonda tribünlerde yer alarak takımımızı destekleyeceğiz. Bu zamana kadar Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz stadyumun sürecini yönetiyordu. Maç dönemlerinde Sivasspor’umuz kiralıyordu. Sivasspor’da birçok çalışmalar yaptı stadyumda. Bu protokolle birlikte bütün sorumluluğu, bakımı, tadilatı Sivasspor Kulübü’ne devredilmiş olacak. İmzaladığımız protokolün kulübümüze ve il müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bir vali olarak, bir taraftar olarak her zaman yanınızdayım. Başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” Mecnun Otyakmaz: "Böyle bir stadyuma sahip olmak bizim transferde de elimizi rahatlatıyor" 5 yıl önce eski stattan güzel anılarla Yeni 4 Eylül Stadyumu'na geçtiklerini kaydeden Başkan Mecnun Otyakmaz, “Yeni stadyumumuzda 1 şampiyonluk, 3 Avrupa kupası maçı sığdırmış bulunmaktayız. Bu da modern tesislerin, modern stadyumların şehre ve oyuna ne kadar etkisi olduğunun en önemli göstergesidir. Yeni 4 Eylül Stadyumu'na 1 milli maç, 1 de Türkiye Kupası final maçı verildi.
Bunlar da şehre çok önemli şeyler kazandırdı. Böyle bir stadyuma sahip olmak bizim transferde de elimizi rahatlatıyor. Dünya yıldızları sadece böyle stadyumlarda oynamak için gelebilirler. Sivasspor da böyle bir yatırıma layık bir duruş sergilediği ve mücadele gösterdiğini de görüyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan stadyumun yapılması için söz verdiğinde gerçekten çok mutlu olmuştuk. Valimiz Salih Ayhan da bir futbolsever olarak her zaman yanımızda oldu” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç tarafından kiralama protokolü imzalandı. Başkan Otyakmaz, günün anısına Vali Ayhan’a Sivasspor forması takdim etti.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement