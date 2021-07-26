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Sivas Valisi’nden, Sivasspor’a UEFA maçı öncesi baklava dopingi
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas Valisi’nden, Sivasspor’a UEFA maçı öncesi baklava dopingi

Sivas Valisi’nden, Sivasspor’a UEFA maçı öncesi baklava dopingi

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-genel detaylar

- SİVAS

- Sivas Valisi Salih Ayhan, DG Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti. Ayhan, Petrocub maçı için başarı dileklerini iletip, futbolculara baklava ikram etti. Sivas Valisi Salih Ayhan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme rövanş maçında perşembe günü Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak Sivasspor’u ziyaret ederek, kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileklerini iletti. Yiğidolar’ın, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanda takımla bir araya gelen Vali Ayhan, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Erdal Sarılar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet ederek, kırmızı-beyazlı takıma Petrocub maçında başarı dileklerini iletip, sporculara baklava ikram etti.
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