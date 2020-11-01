Sivas'ta yılın 12 ayı kayak yapılabiliyor!

-Vali Salih Ayhan'ın açıklamaları



- Burada yılın 12 ayı kayak yapılabiliyor- Sivas’ta bulunan Kış Sporları Eğitim Merkezi'nde yılın 12 ayı kayak yapılabiliyor SİVAS



- Sivas’ta bulunan Kış Sporları Eğitim Merkezi'nde yılın 12 ayı yaz kış demeden kayak keyfi yapılabiliyor. Sivas Valiliği tarafından hizmete alınan Türkiye’nin ilk kayak simülasyon merkezlerinden biri, kayakseverlere yaz ve kış aylarında da kayma imkanı sağlıyor. Sivas Valiliği İl Özel İdaresi imkanları ile 770 metrekarelik alanda oluşturulan simülasyon merkezinde, kayak eğitim faaliyetleri yılın 12 ayı sürdürülüyor. 161 metrekare simülatör yerleşim alanında özellikle çocuklara, polis memurlarına ve askerlere kayak eğitimi verilebiliyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, korona virüs önlemleri kapsamında yaşları 10 ila 15 arasında değişen 35 öğrencinin kayak eğitimi aldığı Kış Sporları Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette yetkililerden bilgi alan Ayhan, öğrencilerle sohbet etti. Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da ziyarette yer aldı. "8 bin çocuğa kayak eğitimi verdik" Ziyarette konuşan Vali Ayhan, Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nin, Sivas'ın çok önemli bir değeri olduğunu belirterek, "Bu marka değerini de vatandaşlarımızla buluşturmak için çok özgün projelerimiz var. Yıldız Dağı, 5 sezondur bölgede adeta merkez oldu. Kış turizminde insanların uğrak bir yeri oldu. Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ni ticari bir merkez anlayışından daha öte eğitim ve sosyal amaçlı kullanmaktayız. Valiliğimiz himayesinde yaklaşık 8 bin çocuğumuza bilinçli bir kayak eğitimi verdik. Akşamları da değerler eğitimi vererek, çocuklarımızın kimlikli, karakterli ve sportif bir gençlik olmasını sağlayacağız" dedi.

Teorik eğitim Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde pratiğe dönüşüyor Kayak merkezinin, şehirde bir merkezinin olması için bir proje geliştirdiklerini aktaran Vali Ayhan, "Kışın Yıldız Dağı’nda yazın da Kış Sporları Eğitim Merkezi’nde kayak eğitimi vererek çocuklarımızı zinde olmasını ve kayak sporuyla irtibatlarının kopmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Burasını çok aktif ve etkin şekilde kullanıyoruz. Salgın kurallarına uygun şekilde çocuklarımız eğitim alıyor. Buradaki teorik eğitimler, Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde pratik eğitimler devam edecek" diye konuştu.

64 çocuk sporcu olimpik yarışlara katılacak Vali Ayhan, yaklaşık 64 çocuk sporcunun burada eğitim aldıktan sonra olimpik yarışlara katılacağını söyleyerek "Buradaki çocukların önemli bir özelliği var. Binlerce çocuk içinden seçildiler. Yaklaşık 64 çocuğumuz burada eğitim aldıktan sonra olimpik yarışlara katılacaklar. Büyük bir azim ve inanç var. Biz de Sivas Valiliği olarak sosyal projelerimizle birlikte bölge çocuklarımızın daha etkin şekilde dağı kullanmasını sağlayacağız. Herkes Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne evlatları gibi sahip çıkıyor. Sivas’ın geleceği olan çocuklarımızı bu dağda hazırlıyoruz. Çocuklarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



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