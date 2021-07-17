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SİVAS - Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİVAS - Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS - Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

- Sivas spor'da yeni sezon hazırlıkları - Sivas spor antrenmanı - Futbolcuların ısınma hareketleri yapması - İki kale maç oynanması(drone)SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam etti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 16. gününde kırmızı - beyazlı ekip tek antrenman gerçekleştirdi.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen idman ısınma hareketleriyle başladı.
Dayanıklılık koşusunun ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması ile geniş alan çok pas çalışması gerçekleştiren kırmızı - beyazlı ekip, son bölümde 3 grup halinde çift kale maç yaptı.Antrenmanda yeni transferler Dimitrios Goutas ve Leke James de yer aldı. Sivas spor yarın yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Rektör 

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