SİVAS - Sivasspor - Hatayspor maçının ardından

- Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamaları - Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları Sivas spor - Hatayspor maçının ardından - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan:"Rakip bizden daha üstündü, hem savunma anlamında hem de hücum anlamında istediğimiz şeyleri yapamadık"SİVAS (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivas spor ile 1 - 1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, sahada hem savunma hem de hücum anlamında istedikleri şeyleri yapamadıklarını söyledi.
Erdoğan, karşılaşmanın ardından Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, futbolcuları Selim Ilgaz'ın maçın başında sakatlandığını anımsatarak, "Bugün bizim için en üzücü konu Selim kardeşimizin maçın ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlık geçirmesi. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama insan sağlığı bizim için her şeyden çok daha önemli. Kendisine bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum, inşallah en yakın zamanda yine aramıza katılır." diye konuştu. Maçın ilk yarısını verimsiz geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:"Rakip bizden daha üstündü, hem savunma anlamında hem de hücum anlamında istediğimiz şeyleri yapamadık. Rakibin kenar hücumlarını analiz etmemize ve oyunculara anlatmamıza rağmen açıkçası çok iyi savunamadık. İkinci yarı oyuncu değişikliği ile biraz daha oyunun kontrolü bizde oldu. Orta sahadaki hareketliliğimiz topun bizde daha çok kalmasını sağladı ve oyunun kontrolünü ele aldık. Savunmadan çıkarken kaptırdığımız topla 1 - 0 geriye düştük ama çok çabuk 1 - 1'i yakaladık. Son bölümlerde iki taraf da riskler aldı, galibiyete oynadı. İki tarafın da bugün 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Biz bu maçın analizlerini yapıp, hemen Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah sahamızda Kayserispor'u yenip, bu serimizi devam ettirmek istiyoruz." Sivas spor - Hatayspor maçının ardından - Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:"Hatayspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk, güzel bir şekilde, iyi bir lig maçı oldu"SİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 28. haftasında sahalarında Atakaş Hatayspor ile 1 - 1 berabere kaldıkları karşılaşmada, iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Çalımbay, karşılaşmanın ardından stadyumda düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirtti. Hatayspor'un ligde güzel işler yapan iyi bir takım olduğunu dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:"Hatayspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk, güzel bir şekilde, iyi bir lig maçı oldu. İlk yarı oynadığımız oyunun karşılığını alamadık, skora maalesef yansıtamadık. Çok pozisyonlar yakaladık ama maalesef son paslarımızda istediklerimizi yapamadık, bunun için üzgünüz. Maçın başından sonuna kadar gerekli şekilde mücadele ettik. Eksik arkadaşlarımızın sıkıntısını yaşadık. Takımımdan çok memnunum, son maçlarımızda iyi mücadele ettik. Hepsinden puanlar ile ayrıldık. Lig uzun bir maraton, iyi bir maçı bitirdik. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var. Şu andaki tek düşüncemiz oradan puan ya da puanlarla dönmek."
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