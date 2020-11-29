SİVAS - Sivasspor Göztepe maçına hazır

- Kulüp tesislerindeki antrenmandan görüntüler Sivas spor, Göztepe maçına hazırSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalıştı.Kırmızı - beyazlı ekip, taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.Demir Grup Sivas spor ile Göztepe yarın saat 19.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.
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