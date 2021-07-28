SİVAS - Petrocub kafilesi geldi

- Sivas Nuri Demirağ Havalimanı - Petrocub kafilesinin hava alanından çıkışı - Kafilenin otele gelişiPetrocub kafilesi Sivas 'a geldiSİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Demir Grup Sivas spor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub, Sivas 'a geldi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafile, otobüsle konaklayacağı otele geçti.Petrocub takımı, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.Demir Grup Sivas spor ile Petrocub takımı yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım