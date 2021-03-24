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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sistem9 Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası şampiyonu oldu

Sistem9 Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası şampiyonu oldu

Şampiyonluk kupasından detaylar

- İSTANBUL

Dera Şampiyon 


- Romanya temsilcisi CSM Volei Alba’yı 3-0 mağlup ederek, CEV Challenge Kupası şampiyonu olan Sistem9 Yeşilyurt, kupasını aldı. CSM Volei Alba’yı iki final maçında da 3-0’lık setlerle deviren . Burhan Felek’te oynanan mücadelede Yeşilyurt, ilk iki seti alarak şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon Yeşilyurt'a kupasını, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verirken, mücadelenin en değerli oyuncusu da Alexia Loan seçildi.
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