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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ŞIRNAK - Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı

ŞIRNAK - Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı

- Şırnak 'ta Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı - Tenis kartları - Tenis müsabakaları - Müsabakaları izleyen seyirciler - Turnuvaya Adıyaman'dan katılan sporcu Ecem Yaren ile röportaj - Şırnak lı tenisçi Hakim Kızılcan ile röportajCudi Cup Tenis Turnuvası - Şırnak 'ta düzenlenen turnuva 150'yi aşkın sporcunun katılımıyla başladı - Turnuvaya Adıyaman'dan katılan Ecem Yaren: - "Organizasyon çok güzel, kortları çok beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" - Şırnak lı tenisçi Hakim Kızılcan: - "Böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluyuz"ŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta düzenlenen Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde başlayan organizasyon, kentte ilk tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.20 - 23 Mayıs'ta, Şırnak Gelişim Gençlik ve Spor Kulübünde kızlar ve erkeklerde toplamda 150'yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada, 4 tenis kortunda ilk tur maçları başladı.
Turnuvaya Adıyaman'dan katılan sporcu Ecem Yaren (15), 8 yaşında bu branşla tanıştığını belirterek, kategorisinde 25 şampiyonluğu olduğunu söyledi.

"Organizasyon çok güzel, kortları çok beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diyen Ecem, Şırnak 'ta böyle güzel bir organizasyon düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.
Ecem, hedefinin bu branşta daha da ilerlemek ve güzel başarılara imza atmak olduğunu aktardı. Şırnak lı tenisçi Hakim Kızılcan ise kentte ilk olma özelliği bulunan turnuvanın güzel başladığını belirtti.
Hakim, "Böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluyuz, çok gururluyuz. Büyükler kategorisinde inşallah başarıya ulaşırım. Engelli bir sporcu olarak bu spora devam ediyorum." dedi.

Dera Şampiyon Allah Tenis Turnuvası Gori 

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