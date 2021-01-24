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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sinop’ta yelkenliler kısıtlamayı fırsata çevirdi

Sinop’ta yelkenliler kısıtlamayı fırsata çevirdi

Yelkenlilerin denizde yaptığı antrenmandan görüntüler

- SİNOP

Optimist 


- Sinop’ta sokağa çıkma kısıtlaması için izin alan yelken sporcuları denize açılarak antrenman yaptı. Sinop Karadeniz Yelken İhtisas Kulübü’ne bağlı sporcular pandemi nedeniyle geçen yıl kasım ayından beri antrenmanlarına evde devam ediyordu. Sinop Valiliği’nden özel izin alan sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde uzun bir aradan sonra denizle buluştu. 8-14 yaş aralığındaki genç yelkenciler optimist yelkenlileri ile antrenmanlarını gerçekleştirdi. Kısıtlamayı fırsata çevirerek renkli görüntüler oluşturdu.
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