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SİNOP - Boyabat'ta yaz spor okulu açıldı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİNOP - Boyabat'ta yaz spor okulu açıldı

SİNOP - Boyabat'ta yaz spor okulu açıldı



: - Boyabat Belediyesi Spor Kompleksi - Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın konuşması - Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın çocuklarla oyun oynamasıBoyabat ilçesinde yaz spor okulu açıldıSİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde belediye tarafından yaz spor okulu açıldı.Boyabat Belediyesi Spor Kompleksi'nde açılan okulda 10 dalda katılımcılara eğitim verilecek.Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, açılışta yaptığı konuşmada, spora ve sporcuya verdikleri desteklerin devam ettiğini söyledi.

Açılışını yaptıkları yaz spor okulunda alanında uzman kişiler tarafından gençlere eğitim verileceğini vurgulayan Çakıcı, "Genç arkadaşlarımız yaz süresince burada farklı spor dallarında eğitimler alacaklar. Belediye olarak spor ve sporcunun hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

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