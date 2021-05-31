Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sertaç Şanlı: 'Çok mutluyuz'

Sertaç Şanlı: 'Çok mutluyuz'

Sertaç Şanlı'nın açıklamaları

- Sertaç Şanlı: "Çok mutluyuz" İSTANBUL

Basketbol Şampiyon Basın Mensupları 


- Anadolu Efes’in başarılı basketbolcusu Sertaç Şanlı, THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague Finali'nde İspanyol ekibi Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapan lacivert-beyazlılarda başarılı oyuncu Sertaç Şanlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyon oldukları için mutluluğunu dile getiren Şanlı, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Düzgün cümle kurmak çok zor. Böyle bir ortamda böyle duygular yaşarken. Çok mutluyuz. 3 sene inanılmaz çalıştık. İlk sene olmadı. İkinci sene yarım kaldı. 3. sene de bunu başardığımız için, bu mutluluğu yaşattığımız için, yaşadığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Fenerbahçe - Dinamo KurskFenerbahçe - Dinamo Kursk
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement