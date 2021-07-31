Sertaç Komsuoğlu: 'Aleksandar Djordjevic ile anlaştık'



- Fenerbahçe Erkek Basketbol Basketbol Takımı'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Sırp başantrenör Aleksandar Djordjevic ile anlaştıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında Fenerbahçe Erkek Basketbol Basketbol Takımı'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, açıklamalarda bulundu. Komsuoğlu, "Biz şeffaflık adına bir bilgilendirme yaptık. Bu yapılan bilgilendirme hemen akabinde resmi sitelerimizde yer aldı. 27 Temmuz'da resmi açıklaması oldu kulübümüzün. Hocamız ailevi nedenlerinden dolayı ABD'ye dönmek istediğini söyledi.



Şubat ayından itibaren bu seneki yapılanmamız salondaki özel alanlar dahil olmak üzere her şeyi beraber planladık. Sonra böyle bir talep geldi. Fenerbahçe olarak bizim hedeflerimize konsantre olacak, şampiyonluklara inanacak oyuncu ve teknik kadrolara ihtiyacımız var. Bu konuda sapma görürsek biz değişikliklere gidebiliriz ve gittik de. Tazminat almadık, söz konusu değil. Tazminat alındığı da sosyal medyalarda yer aldı. Oralarda yer alan şeylere değil kulüp açıklamasına bakmak daha doğru olacaktır. Bütçemize artı değer kattı değişiklikler. Bugün itibarıyla hocamız netleşti. Aleksandar Djordjevic ile anlaştık, başkanımız divan kurulu toplantısında söylenmesini istemişti" ifadelerini kullandı.

