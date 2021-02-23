Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Serkan Damla: “Kaybettiğimiz 2 puan var”

Serkan Damla: “Kaybettiğimiz 2 puan var”

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla'nın açıklamaları

- İSTANBUL

Beraberlik Basın Toplantısı Toplantı Şampiyon 


- Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, Ümraniyespor karşısında 2 puan kaybettiklerini söyledi.

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Damla, doğru şekilde takım savunması yaptıklarını ifade ederek, “Kaptığımız toplarla çabuk hücum ile 3 puan almak istiyorduk. Takım savunmasını doğru yaptık ama final paslarında dikkatli olabilsek 3 puan alırdık. Kaybettiğimiz 2 puan var. İlk yarıda değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. İkinci yarıda son dakikalarda bulduğumuz pozisyonlar var. Rakibe sanıyorum ki hiç pozisyon vermedik. Bunlar bizim adımıza sevindirici ama kazanarak gitmemiz gerekiyordu. Önümüzde final maçlarımız var. Şampiyonluk umudumuz her zamanki gibi var. Şampiyon olmak için bütün final maçlarını kazanmak istiyoruz. Samet Aybaba’nın da katkılarıyla birlik beraberlik içinde el birliğiyle bu takımı şampiyon yapacağız” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı