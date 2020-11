Sergen Yalçın: “Performansımız yukarıya çıkıyor”

- Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.

3 puanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Performansımız yukarıya çıkıyor. Takımımız şu anda yüzde 60’larda” ifadelerini kullandı. Yeni Malatyaspor karşısında Larin’in golüyle 1-0 kazanan ve puanını 10’ü yükselten Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, “İhtiyacımız olan kazanmaktı. 3 puan almak çok önemliydi moral açısından. İleriye daha pozitif bakmamız açısından çok önemli bir galibiyet. Çok savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Kendi sahasında bekleyen, bizi çok zorlayacak bir rakibe karşı oynadık. Mutlaka gol bulmak zorundaydık. İkinci yarıda attığımız gol, oyunu kazanmamızı sağladı. Larin’in attığı gol bizi çok mutlu etti. Haftayı 3 puanla kapattık. Takımımız yavaş yavaş performans ve oyun anlamında yukarıya çıkıyor. Geçen yıldan çok farklılık var kadromuzda ve oyunu oturtmaya çalışıyoruz. O zamanı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz, ilerleyen haftalara bakacağız” açıklamasını yaptı. “Mevcut kadroyla en iyiyi yapmaya çalışıyoruz” Henüz ideal 11 kuramadıkları yönündeki soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, “Şu anda ideal 11’imizi kuramıyoruz gibi görünse de oynayan oyuncuların hepsi kadromuzun içinde olan ve oynama ihtimali yüksek olan isimler. Bu kadroya katılacak olan Josef, N’Koudou, Gökhan Töre ve Hasic yok. Onlar da katılacaklar. Tam kadro olsak daha iyiydi. Bugün Ghezzal’ı oyundan almayı düşündüm çünkü çok yoruldu. Ancak baktık kulübede oyuna dahil edebilecek isim yoktu ve değişiklik yapamadık. Takım bana göre yüzde 60-70 civarı hazır gibi. Bütün oyuncularımız katılırsa rekabet ortamı yükselecek ve hamle yapacağımız fazla oyuncu olacak. Bu da bizi daha çok rahatlatır. Mevcut kadroyla en iyiyi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Adem Ljajic, istediğimiz noktaya gelirse oynar” Gol yollarında şu anda Aboubakar ve Larin’in her an gol atabilecek isimler olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, “Santrforsuz olduğumu düşünmüyorum. Aboubakar ve Larin gibi her an gol atabilecek oyunculara sahibiz. Santrforlarımız gol atıyor. Oyuncularımızı aşağıya çekmeyelim. Oyuncularımız iyi oyuncular ve bize daha çok maç kazandırır” dedi.

Dorukhan’ın sözleşmesiyle ilgili sorulan soruya “Dorukhan 25 yaşında ve A milli takım oyuncusu. Kontrat konusu başkan ve yönetimin işi. Onlar ne zaman yapmak isterlerse o zaman yaparlar” cevabını veren Yalçın, Adem Ljajic’le ilgili olarak da “Özel yaşantısı beni ilgilendirmiyor. Ne zaman güçlenirse, ne zaman istediğimiz seviyeye gelip bizim istediğimiz mantaliteye gelirse, o zaman sahaya süreriz. Bugün Oğuzhan ve Mensah’ı kullandık ama bundan sonra Adem’i kullanmayacağız demek değil bu. Ne zaman bizim istediğimiz seviyeye gelirse Adem sahada olacaktır. Orada alternatifimiz çok fazla. Atiba, Mensah, Josef, Dorukhan gibi 7-8 oyuncumuz var. Orada formayı almak biraz zor ve şartların zorlanması gerekiyor. İnşallah Adem de şartları zorlayacak seviyeye gelir ve formayı alır” açıklamasını yaptı.



