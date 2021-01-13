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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sergen Yalçın: 'Kupada son 8’e kalmak önemliydi'

Sergen Yalçın: 'Kupada son 8’e kalmak önemliydi'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamaları

- Sergen Yalçın: "Kupada son 8’e kalmak önemliydi"- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:- "Bizim kadromuzda yedek oyuncumuz yok, hepsi forma giyiyor"- "Derbi, ligin gidişatını etkilemez" İSTANBUL

Hafta Sonu Devre Arası Yedek Oyuncu Basın Toplantısı Çeyrek Final 


- Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.
Kupada son 8 takım arasına kalmanın önemli olduğunu söyleyen Yalçın, rotasyon yapıldığıyla ilgili soruya ise, "Bizim kadromuzda yedek oyuncumuz yok. Herkes forma giyiyor" diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Çaykur Rizespor’u 85. dakikada Larin’in attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Öncelikle tur atlamak önemliydi. Türkiye Kupası hedeflerimiz arasında. Zor bir oyun oldu. Çok savunma yapan bir takıma karşı oynadık. İyi de savunma yaptılar. Oyuna baktığımızda, gol atınca tur atlayacağımız bir müsabakaydı. Rakip ofansif anlamda çok bizi zorlamadı. Zordur böyle maçlar, tur atlamak önemlidir. Oyuncularımız çok fazla maç oynuyor. Ocak ayı ağır bir periyot. Bu periyodun sonuna geliyoruz. Bugün itibariyle oyuncuların performansı ve sonuçtan memnunum. Oğuzhan iyi duruma geldi, Dorukhan da iyi oynadı. Montero iyi oynadı, Necip de asist yaptı. Bizim için uzatmaya gitmemesi iyi oldu. 120 dakika oynasaydık, hafta sonu için ağır gelirdi. Son 8’e kalmak önemliydi" ifadelerini kullandı. "Derbi, ligin gidişatını etkilemez" Hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray derbisinde iki takımın da iyi futbol ortaya koymasını istediğini söyleyen Sergen Yalçın, "Daha önce de derbiler oynadık. Ligin bitimine çok uzun zaman var. Maçın sonucunun ligin gidişatına etki edeceğini düşünmüyorum. İki takımın da seyir zevki veren futbol oynamasını isterim. Ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Sonucun ligin kaderine etki edeceğini düşünmüyorum" diye konuştu.
Takımda az forma şansı bulan isimlerin oynadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Az forma şansı bulan oyuncularımız var mı? Bütün oyuncularımızı kullanıyoruz. Biz yedek oyuncu ayrımı yapmıyoruz. Son dönemde Vida-Welinton forma giyiyordu ama bugün Montero oynadı. En kritik maçlarda Montero sahada oldu, kendisi bizim önemli bir oyuncumuz. As, yedek ayrımı yaptığımız bir kadroyla sahada değildik. Bu doğrultuda da hamlelerimizi yaptık" dedi.
Son olarak TFF’nin açıkladığı yabancı kuralıyla ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Kadromuzda 15 yabancı oyuncumuz var. Boyd dışarıda kalmıştı, onu da yazacağız. 16. yabancı nasıl olacak şu anda bilmiyorum. Ben devre arasında başkana ve yönetime ne istediğimiz ve neler olması gerektiğiyle ilgili raporu verdim. Ekonomi ve limit sıkıntımız var. Bu nedenle söyleyeceğim bir şey yanıltabilir. Dediğim gibi ben devre arası raporumu verdim" diyerek sözlerini tamamladı.
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