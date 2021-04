Sergen Yalçın: 'Bugün için 3 puan almak çok değerliydi'

- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor galibiyetinin ardından, "Bugün 3 puanı almak bizim için çok değerliydi. Artık ligin final bölümüne giriyoruz. Ne kadar az hasar görürsek, o kadar iyi olur" dedi.

Yalçın, Cenk Tosun'un sakatlığı hakkında ise "5-6 aylık bir sürede Cenk’i göremeyeceğiz gibi geliyor" yorumunu yaptı. Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadele sonrası basın toplantısından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Konuşmaya Cenk’le başlamak istiyorum. Ciddi bir sakatlık geçirdi, sezonu kapattı. 5-6 aylık bir sürede Cenk’i göremeyeceğiz gibi geliyor. İnşallah bu süre daha da kısalır. Acil şifalar diliyorum. Çok önemli bir oyuncu. Milli takımımız ve şampiyonluğumuzda çok önemli bir oyuncu olacaktı ama hayatta her şey insanın başına gelebiliyor. Maça gelecek olursak; bugün için 3 puan almak çok değerliydi bizim açımızdan. Çünkü Erzurum deplasmanları her zaman herkes için zordur. Ya kar yağar hava soğur, yağmur yağar zemin bozuk olur. Bir sürü problem olur havadan dolayı tabi. Biz de bu sorunları oyunun içerisinde yaşadık. Cenk gitti, kaybettik sakatlık yaşadı, Larin de aynı şekilde sakatlık oldu, Dorukhan’da da aynı şekilde sakatlık oldu. Bazı oyuncularımız rakımdan da etkilendiler. O yüzden oyunsal anlamda iyi mücadele etmeye çalıştık. Bizim için kazanmak her şeyden önemliydi. Artı 3 puanı almak çok değerli. 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Finalde çok iyi oynayıp da 3 puan almadıktan sonra çok bir anlamı olmuyor. Artık final odaklı düşünüyoruz ve tamamen final odaklı oynayacağız bundan sonra. Son bir hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. Milli takım arası bize iyi gelir diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Covid olan oyuncularımız, sakatlar, cezalılar baya bir problem yaşadık bu hafta. Kalan üç maçı iki galibiyet, bir mağlubiyetle kapatmak; 7 puan iyi diyorduk ama 6 puan aldık, bir puan geride kaldık. Rakiplerimize baktığımız zaman çok da kötü gözükmüyor. Artık ligin final bölümüne, kalan 8 haftalık sürece gireceğiz. Çok zor bir süreç. İki haftada beş maç oynayacak bütün takımlar. Trafik çok sıkışık, oyuncuları da anlamak lazım. Oyuncular çok mücadele ediyorlar, çok fazla maç oynayan oyuncular var. Yorgunlukları ön plana çıkmaya başlıyor müsabakalarda. Elimizde ki kadroyu en doğru şekilde kullanamaya çalışıyoruz. Bazen değiştiriyoruz, bazen bekletiyoruz. Belli bir grup içerisinde oynamaya çalışıyoruz. Camiamızdan beklentimiz oyuncularımıza güvenmeleri. Çünkü biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızla, yönetimimiz, başkanımızla beraber maksimum seviyede konsantreyiz ve iyi çalışıyoruz. 8 haftalık süreç zor bir süreç. Herkes 8'de 8’den bahsediyor. Bu ligde bu durum biraz zor. Herkes çok mücadele etmeye başladı, aşağıda savaş veren takımlar var. Yukarıda başka bir savaş var. O yüzden 8'de 8 gibi bir rakamın hiç kimse için söz konusu olacağını düşünmüyorum. Ne kadar az hasar görürsek kalan 8 haftada bizim için o kadar iyi olur” şeklinde konuştu.





