Sergen Yalçın aşı oldu: 'Bu neymiş böyle ya'



- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Covid-19 aşısı oldu. Yalçın'ın aşı olurken verdiği tepkiler, hemşireleri güldürdü. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Covid-19 aşısı aldı. Yalçın, aşı olduğu anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, hem izleyenleri hem de aşıyı yapan hemşireleri güldürdü. İğnenin yapıldığı anda bağıran Sergen Yalçın, "Bu neymiş böyle ya" derken, aşıyı yapan hemşireler de "Şaka mısınız? Herhalde gerçek yapmıyorsunuz" diyerek güldüler.



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