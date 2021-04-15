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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sergen Yalçın aşı oldu: 'Bu neymiş böyle ya'

Sergen Yalçın aşı oldu: 'Bu neymiş böyle ya'

Sergen Yalçın'ın aşı olması

- Sergen Yalçın aşı oldu: "Bu neymiş böyle ya" İSTANBUL

Sosyal Medya Rektör 


- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Covid-19 aşısı oldu. Yalçın'ın aşı olurken verdiği tepkiler, hemşireleri güldürdü. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Covid-19 aşısı aldı. Yalçın, aşı olduğu anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, hem izleyenleri hem de aşıyı yapan hemşireleri güldürdü. İğnenin yapıldığı anda bağıran Sergen Yalçın, "Bu neymiş böyle ya" derken, aşıyı yapan hemşireler de "Şaka mısınız? Herhalde gerçek yapmıyorsunuz" diyerek güldüler.
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