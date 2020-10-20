Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Serdar Bozkurt: “Burası çok zorlu bir deplasman”

Serdar Bozkurt: “Burası çok zorlu bir deplasman”

Serdar Bozkurt'un açıklamaları

- - Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt:- “Verilmeyen penaltılarımız var” ANKARA

Negatif Enerji Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- Ankara Keçiörengücü yenilgisi sonrası konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, “Burası çok zorlu bir deplasman” dedi.
TFF 1. Lig’in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup olan Bandırmaspor'da Teknik Direktör Serdar Bozkurt, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Bozkurt, “Burası çok zorlu bir deplasman. Keçiören takımı iyi bir takım. Bunlar 3 yıldır bir arada oynayan bir takım, alışmışlar. Hem de suni çim olması tabii ki deplasmanları zorluğunu artırıyor. Biz Eskişehir maçı hariç genel olarak diğer maçlarda hem iyi oynuyoruz hem netice alamıyoruz. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz maalesef. Bugün de yediğimiz golden sonra maalesef ilk yarının 25 dakikasından sonra 90. dakikaya kadar oyunun bütün kontrolü bizdeydi. İkinci yarı bütün baskıyı kurduk, rakibe önde bastık, onları çıkarmadık, pozisyonlarda bulduk. Ama maalesef değerlendiremedik. Değerlendiremezseniz yenilirsiniz” ifadelerini kullandı. “Verilmeyen penaltılarımız var” Maçta yaşanan bir pozisyonu da değerlendiren Bozkurt, “Verilmeyen penaltılarımız var. İzleyeceğiz tabii ama çok net gibi geldi bize. Olabilir, maçın özeti bu. Oyuncularımızı verdikleri mücadeleden ötürü kutluyorum. Çok iyi reaksiyon gösterdiler. Çok baskılı oynadılar. 2 gün önce maç olmasına rağmen bütün enerjilerini verdiler. Bizim adımıza bugün kazanmak ya da berabere kalmak nasip değilmiş. Pazar günü çok önemli bir Adana Demirspor maçı var. Şu iki maçın negatif enerjisinden kurtulup o zaman kadar toparlanmamız gerekiyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı