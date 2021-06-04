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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Şenol Güneş: 'Her geçen gün daha iyi olmasını bekliyorum'

Şenol Güneş: 'Her geçen gün daha iyi olmasını bekliyorum'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları

- Şenol Güneş: "Her geçen gün daha iyi olmasını bekliyorum"- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş:- "Hazırlık maçı da olsa, kazanmak moral olur" BIELEFED

İrlanda Toplantı İtalya Rektör Hazırlık Maçı 


- Moldova karşısında 2-0 kazanan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardın kazanmanın moral olduğunu belirterek, "Takımımızın 8 günde her geçen gün daha da iyi olmasını bekliyorum" diye konuştu.
EURO 2020 öncesinde son hazırlık karşılaşmasında Moldova ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in gol atmasının moral olduğunu söyleyen Güneş, "Kazanmak da moraldir. Ancak hazırlık maçında oyun önemliydi. Oyun üstünlüğünün bizde olması doğaldır. Rakipten güçlü bir takımız. Ancak eksiklerimize bakacağız. Önde baskı ve pas sayımızı biraz daha arttırmalıyız. Daha fazla alternatifler düşünmek lazım. İsabetli orta ve paslar yaparak sonuç almak lazım. Moldova savunma yapmaya çalıştı. İtalya maçı farklı olacaktır. Biz savunmaya karşı neler yapabileceğimizi görmek istedik" diye konuştu.
"Güçlü bir rakiple hazırlık maçı yapamadık" Turnuvadaki ilk maç olan İtalya karşılaşmasıyla ilgili konuşan Güneş, "İtalya maçının önemi çok büyük. Daha heyecanlı ve coşkulu olacak. Farklı bir maç olacak. Kenan Karaman'ın isteği çok iyiydi. Geçen maç Mert Müldür çok iyiydi. Bu turnuva, ilk maçta biten bir şey olmayacak. Hazırlık maçlarında herkesi oynattım. Ne zaman, ne geleceğini bilemeyiz. Herkesin hazır olması lazım. Sadece çok güçlü bir rakiple oynamadık. Belçika ve İrlanda'yı o yüzden düşündük ama onun da sıkıntısı olabilir. Çağlar'ı daha önce oynattım, sıkıntısı yok. Merih'i çıkartacaktım ama iyi işler yaptı, hoşuma gitti. Ozan da sakatlık sonrası oynamadı. Mert'i formundan dolayı solda nasıl durur diye düşündüm. Solda belki Dorukhan, belki Mert oynar. Kaan'ın ortadaki oyunu hoşuma gidiyor" diyerek sözlerini tamamladı.
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