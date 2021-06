Şenol Güneş: “Galler’den üstün olduğumuzu göstereceğiz”

- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçı öncesinde konuştu.

Hem Galler hem de İsviçre maçının final olduğunu söyleyen Güneş, “Galler’den daha üstün olduğumuzu göstereceğiz” diye konuştu.

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile Bakü’de karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan’a geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Güneş, “Buradaki misafirperverlikten ve ev sahibi olduğumuz duygusunu hissettiren kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Stat çok güzel. Sadece bizim son maçta oynadığımız oyun ve aldığımız sonuç olumsuzdu. Kaybedilen maçın suçlamasını yapmıyoruz. Moral bozukluğu tabii ki olacaktır ama her gün yeni bir başlangıç. Yarın da yeni bir maça başlıyoruz. İlk maç skor ve oyun açısından olumsuzdu. Yarın güzel bir oyun ve sonuç bekliyoruz” diye konuştu.

“Kötü başlayıp iyi bitiren de oluyor, iyi başlayıp kötü bitiren de” İtalya karşısında alınan sonuç sonrasında turnuvanın geneliyle ilgili yorum yapmanın yanlış olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Grup maçlarına çok hızlı başlayıp düşüş gösteren de olabilir, 3 maçı da alabilen de olabilir. Ayrıca yavaş başlayıp sonrasında iyi sonuçlar da alan var. Hatta Danimarka’nın tatilden gelip şampiyon olma hikayesi var. Çok hızlı başlayıp, mükemmel oynayıp gruptan çıkan ama hemen elenen takımlar var. Geçen turnuvada Portekiz gruptan çıkarken zorlandı ama şampiyon oldu. Oyuncular ve takımlar performans değişikliği gösterebiliyor. İki takım arasında farklılıklar da ortaya çıkabiliyor. Son maçta İtalya ne kadar üstünse, biz de o kadar kötüydük. O maça bakarak İtalya’yı olağanüstü görebiliriz. Ama Hollanda-Ukrayna maçını izledim. Gel gitli bir maçtı. İspanya çok iyi oynamasına rağmen skora yansıtamadı. Biz de İtalya’dan puan alsaydık, kötü oyunumuzu kapatmazdı bu. Oyun planı olarak da eksiktik ve bunun sorumlusu benim. Görevi veren benim. Geçmişe takılmak yerine, yarınki maçı düşüneceğiz. Galler 2016’da yarı final oynayan bir takım. Onların da bizim de kazanmaya ihtiyacımız var. Bu durum da maçın formatını değiştirebilir. Bu akşam Fransa-Almanya maçı var, bu maçta ne olacağını bilemezsiniz. İtalya karşısında ne yapacağımızı görmek istedik. Kafa kafaya oynayıp 1-0 da kaybedebilirdik. Ama hiçbir şey yapmadık. Bu grubun en genç takımı olarak göründüğümüzü düşünürsek, bunları yaşayacağız. Gruptan çıktığımızda oyunun muhakemesini yaparız” ifadelerini kullandı. “Kadroda olanlara da olmayanlara da güveniyorum” Alının kötü bir sonucun her zaman eleştirileceğini söyleyen Güneş, “Alınan kötü sonuç, oynanan kötü oyun her zaman eleştirilir, biz de saygı duyarız. O eleştirilerin katkısı olursa da seviniriz. Oyuncu değişikliği hissi de normal. Herkesin görüşü vardır. Herkesin görüşünün örtüşmesi mümkün değildir. Biz de oyuncuyu sahaya sürerken beklentimizi karşılamasını isteriz. Kaan ve Cengiz’i ikinci yarıda oyuna sürdüm, tartışmaya gerek yok. Ozan Kabak için de bir şey diyemiyorum. Aynı kadroyla da çıkabilirim maça. Yarın yapacağım kadroya da kadroda olmayanlara da inanıyorum. Oynayanın görevini iyi yapması, oynamayanın da hazır olması gerekiyor. Saha sonuçları olumsuz olduğunda bu tip değişiklikler olabilir. Kendi adıma oyunlarda beklediğimizi bulamadığımızı söyleyebilirim. O maçın psikolojik baskısı, ambiyansı farklıydı. Antrenmanlarda olumlu farklılıkları gördüm. Daha iyi durumda takımımız” dedi.

“Kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız” Gruptaki rakiplerin FIFA sıralamasında daha yukarıda olduğunu hatırlatan Şenol Güneş, “FIFA sıralamasına baktığımız zaman İtalya 7, İsviçre 13 ve Galler 17. sırada. Biz de 29. sıradayız. Hepsinin gerisindeyiz. Geçmek istiyoruz. Galler son yıllarda iyi bir çıkış yakalayan, iyi savunma yapabilen ve uzun topları iyi kullanan bir takım. Gol sayısı düşük olsa da skor alabilen bir ekip. Bizim de kağıt üzerinde onlara yakın bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Yarınki maç da final olacak, İsviçre maçı da final olacak bizim için. İsviçre ve Galler’in kendine has oyun yapıları var. Yarınki rakibimizi tanıyoruz. Kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız” dedi.

Son olarak takımın son durumu hakkında bilgi veren Güneş, “Umut Meraş ve Çağlar, geldiğimizde ilk antrenmana çıkmadılar. Kontrol amaçlıydı. Dün idmana çıktılar. Herhangi bir eksiğimiz yok. Bütün oyuncularımız sağlıklı ve düşünce olarak da hazırlar. En iyisini yapmak için sahaya çıkacaklar. Galler’den daha üstün olduğumuzu göstererek skor almaya çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.