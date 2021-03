Şenol Güneş: 'Dünya Kupası’nda olmayı çok istiyorum'

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, güçlü bir takım olan Norveç'i mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Dünya Kupası’nda olmayı ben çok olmayı istiyorum. Ben, oyuncular mutlu, Türkiye mutlu. Bu mutluluğu Allah bozmaz yeter ki biz bozmayalım" dedi.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya’nın Malaga şehrinde karşılaştığı Norveç’i 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Güçlü bir takım olan Norveç ile oynadık ve kazandık. Mutluyuz. Kazandık ve her şeyi doğru yaptık. Rakibin gücünü biliyorduk. Özellikle Sörloth ve Haaland’ın etkinliğini biliyorduk. Onların zaaflarından yararlandık. Sabırlı oynadık. Doğru oyundu. İyi sonuç geldi. Bütün Türk milletinin arkamızda olduğunu hissediyoruz. O heyecanı ve sorumluluğu yaşıyoruz. Bizim için güzel bir maç oldu" diye konuştu.

Oyuncularının kazanma sorumluluğuna alıştığını belirten başarılı teknik adam, "Letonya farklı bir maç ve bu tür maçların zorlukları vardır. Sabırlı oynamalıyız. Peşinen favori olmayı ya da mağlup olmayı kabul etmemeliyiz. O doğru değil. Letonya’da zor bir maç. İki tane güçlü takımı yendiğimiz yeneceğimizin garantisi değildir. Ama oyunumuz, isteğimiz, kazanma ruhumuzu kullanacağız. Bu akşamdan itibaren Letonya maçına hazırlanacağız. Her şeyi yerinde, zamanında yapmak lazım. Bu kadar emeğin karşılığında kaybetmeye benim de oyuncularımızın da hakkı yok. Bunun karşılığını almamız lazım. Dünya Kupası’nda olmayı ben çok olmayı istiyorum. Ben, oyuncular mutlu, Türkiye mutlu. Bu mutluluğu Allah bozmaz yeter ki biz bozmayalım" şeklinde konuştu.

"Ozan’a 'Yeni başlıyorsun' dedim" Norveç karşısında 2 gol atan Ozan Tufan’ı oyundan alırken ona ne söylediğinin sorulması üzerine Güneş, "Ozan iyi bir oyuncu. Fenerbahçe’de de iyi oynuyor. Biz de de iyi oynuyor. Ama yeni başlıyor. Ona söylediğim de oydu" diye cevap verdi. "Daha iyi olmamız lazım" Hollanda ve Norveç maçlarının Avrupa Şampiyonası öncesinde oyun sisteminin bir provası olduğu görüşünün kısmen doğru olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Ama her gün yeni bir kadro çıkıyor önümüze. İyi oynuyoruz ama yeterli mi? Daha iyi olmamız lazım. Savunma anlayışında oldukça mesafe aldık. Öndeki oyuncularımızın savunmaya yardımlaşması bize zenginlik kattı. Daha da iyi yapmamız lazım. Çünkü dünya futbolu iyi yapıyor" diyerek sözlerini tamamladı.



loading...