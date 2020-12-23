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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şenol Fidan: 'Bu kadar pozisyon olan maçta 1 puanı cebimize koymamız lazımdı'

Şenol Fidan: 'Bu kadar pozisyon olan maçta 1 puanı cebimize koymamız lazımdı'

BB Erzurumspor Teknik Sorumlusu Şenol Fidan'ın açıklamaları

- Şenol Fidan: "Bu kadar pozisyon olan maçta 1 puanı cebimize koymamız lazımdı" ERZURUM

Basın Toplantısı Toplantı Kabil Bulduk 


- BB Erzurumspor Teknik Sorumlusu Şenol Fidan maçla ilgili üzgün olduklarını belirterek, "Bu kadar pozisyon olan maçta 1 puanı cebimize koymamız lazımdı" dedi.
Süper Lig’in 14. haftasında evinde karşılaştığı Denizlispor’a 2-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Sorumlu Şenol Fidan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üzgün olduklarını söyleyen Şenol Fidan, "Maçla ilgili öncelikle üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Uzun zamandır galip gelemiyorduk. Sahamızdaki maçı 3 puanla kapatıp geleceğe umutla bakmak istiyorduk. 2’nci dakikada Ricardo Gomes’in ıskaladığı bir top var. Gol olsa belki takım üstündeki özgüven ilk dakikalarda sahip olacağımız unsur olacaktı. Atamayınca 15 dakikadan sonra Denizlispor oyuna ortak oldu. Sonraki yarım saati boşa geçirdik diyebilirim. O arada da bir gol yedik. 2’nci yarıya başlarken yaptığımız değişikliklerle oyunu ele almıştık. Ama çok basit bir gol yediğimizi düşünüyorum. Beni sevindiren en büyük unsur, takımımızın şu ana kadar kırılgan yapısını görmediğimiz için mutluyum. 2-0'dan geri dönüş yapmak istedik, golü de bulduk. Ondan sonra golü atsak belki galip bile gelebilirdik. 55. dakikadan sonra hakimiyet bize geçti. Futbol sonuç oyunu, atmak gerekiyor. En azından bu kadar pozisyon olan maçta 1 puanı cebimize koymamız lazımdı. Oyun anlamında ışık veren şeyler var. Son 40 dakikadaki oyunumuz geliştirebilirsek geleceğe daha rahat bakabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

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