Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Şems Çakıroğlu: 'Ankaralının da desteğiyle daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz”
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şems Çakıroğlu: 'Ankaralının da desteğiyle daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz”

Şems Çakıroğlu: 'Ankaralının da desteğiyle daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz”

Ankara Demirspor İkinci Başkanı Şems Çakıroğlu'nun açıklamaları

- (Özel haber) Şems Çakıroğlu: "Ankaralının da desteğiyle daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz”- Ankara Demirspor İkinci Başkanı Şems Çakıroğlu:- "Bu sene şeytanın bacağını kırmak istiyoruz" İSTANBUL

İhlas Altın Allah Futbol 


- Ankara Demirspor İkinci Başkanı Şems Çakıroğlu, “Ankara’nın yeteri kadar temsil edildiği takım yokken, Ankara takımı olarak Ankaralının da desteği ile daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz. Bu sene onun ilk senesi olacak inşallah" dedi.
TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor’da ikinci başkan Şems Çakıroğlu, yeni sezon öncesi İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Çakıroğlu, “Herkes için inşallah gönlünün muradı gerçekleşmiş olur diyorum. Biz Ankara Demirspor Kulübü olarak Beyaz Grup’ta kurada çıktık. Bizim grupla diğer grubu mukayese ettiğimizde diğer grupta rekabetçi takımlar bizim gruba nazaran biraz daha fazla gibi duruyor. Sanki geçen sene bizim olduğumuz grup gibi. Beyaz grup çok rekabetçi takımların olmadığı bir grup. Şehir takımlarının olduğu grup. 2 sezondur play-offta istediğimiz sonuca ulaşamıyoruz. Bu sene kısmetse şeytanın bacağını kırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
"Daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz” İkinci Başkan Şems Çakıroğlu, bu yıl Ankara Demirspor’un geçmişte yaşadığı başarıları yakalamak istediklerinin altını çizerek, “Ankara kulüpleri köklü kulüpler. Ankara Demirspor da malum köklü geçmişi başarılarla dolu bir kulüp. Yıllarca mütevazi futbol oynayan bir kulüp. Biz yönetim ve yönetime destek veren unsurlar olarak bu sene geçmişteki oldukça eski başarıları tekrar yakalamayı planlıyoruz. İnşallah Ankara’nın yeteri kadar temsil edildiği takım yokken Ankara takımı olarak Ankaralının da desteği ile daha üst liglerde oynamayı planlıyoruz. Bu sene onun ilk senesi olacak inşallah” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı