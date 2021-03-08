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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Semih Tokatlı: “Trabzonspor ile oynamak kolay değildi”

Semih Tokatlı: “Trabzonspor ile oynamak kolay değildi”

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı'nın açıklamaları

- TRABZON

Bild Uttu 


- Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Trabzonspor galibiyetinin ardından, "Trabzonspor ile oynamak kolay değildi" dedi.
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor müsabakayı 3-1 kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, “Trabzonspor gibi son haftaların formda olan takımına karşı oynayacağımızın bilinciyle hafta içi çalışma yaptık. Özverilerinden dolayı oyuncularımızı kutluyoruz. Trabzonspor’a karşı oynamak kolay değildi. Oyunu tuttuk, bulduğumuz gollerden sonra oyunu tekrar ele geçirdik. Penaltıdan sonra oyuncularımız tekrar ayağa kalktı, bir duruş gösterdiler ve sahadan galibiyetle ayrılmasını bildik. Daha önceki haftalarda yapamadığımız gol pozisyonlarını oynadığımız futbolla birleştirememiştik ancak bugün bunu yaptık. Abdullah Avcı ve ekibini tebrik ederek bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
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