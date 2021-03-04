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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Semih Tokatlı: “Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik”

Semih Tokatlı: “Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı'n konuşması

- ANTALYA

Basın Toplantısı Toplantı 


- Süper Lig’in 28. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe’ye 1-1’lik skorla berabere kalan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, “Gole çevirme ve sonlandırma konusundaki son vuruşlardaki sıkıntı nedeniyle iki puan kaybettik” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, “Bugün özellikle ilk 15 dakikadan sonra tamamen oyunun hakimi, pozisyon üreten, bulan, şut atan ve olumlu futbol oynayan bir takımız vardı. Maalesef geçen haftalarda da yaşadığımız gibi gol sıkıntısı, gole çevirme ve sonlandırma konusundaki son vuruşlardaki sıkıntı nedeniyle iki puan kaybettik. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Olumlu oynamaya da devam edeceğiz” dedi.
“2 haftadır özellikle VAR'dan dönen gollerimiz var” VAR’ın verdiği kararla ilgili de konuşan Tokatlı, “Söylemek istediğim bir şey daha var. 2 haftadır özellikle VAR'dan dönen gollerimiz var. Özellikle bugün attığımız net gol VAR'dan döndü. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz çok çalışıyoruz, olumlu futbol oynuyoruz, oynamaya devam edeceğiz. Oyuncu kazandırmaya da devam edeceğiz. Ama biz biraz da emeğimize saygı istiyoruz. Biraz da bunun üzüntüsünü yaşıyoruz” diye konuştu.

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